Okul Güvenliği Toplantısı Şanlıurfa'da Yapıldı - Son Dakika
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Okul Güvenliği Toplantısı Şanlıurfa'da Yapıldı

Okul Güvenliği Toplantısı Şanlıurfa\'da Yapıldı

Şanlıurfa'da okul güvenliği toplantısında yeni eğitim dönemi çalışmaları ele alındı.

11.02.2025 10:17
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Okul Güvenliği Toplantısı"nda, yeni eğitim döneminde devam eden çalışmalar ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında Vali Yardımcısı Alper Taş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve ilgili birim sorumlularının katılımıyla "Okul Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, önceki dönemlere yönelik bilgi alınarak, yeni dönemde devam eden çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, 88 okulda polis veya jandarma personelinin sabit güvenlik görevlisi, diğer okullarda ise yine kolluk personeli koordinasyon görevlilerinin okul güvenliği konusunda görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

Okul çevrelerini uyuşturucu başta olmak üzere, her türlü suç unsurundan arındırmaktaki kararlılıklarını sürdüreceklerine dikkati çeken Şıldak, çocukların ve gençlerin güvensiz ortamlarda bulunmaması, kötü alışkanlıklar kazanmaması ve olumsuz durumlar yaşanmaması için devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

Şıldak, ailelere çocuklarının davranışlarını takip etmelerini, okul çevrelerindeki esnafın ise vatandaşlık görevi olarak suç unsurlarına denk gelmelerine karşı duyarlılık göstererek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmasını istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasan Şıldak, Güvenlik, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Güvenliği Toplantısı Şanlıurfa'da Yapıldı - Son Dakika

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