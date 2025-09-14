Okul Öncesi Eğitimde Yeni Etkinlik Havuzu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Okul Öncesi Eğitimde Yeni Etkinlik Havuzu

14.09.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, okul öncesi öğretmenler için etkinlik havuzunu EBA üzerinden erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitiminin daha verimli ve nitelikli hale getirilmesi için, okul öncesi öğretmenlerine sınıf içi uygulamalarında rehberlik edecek "etkinlik havuzu" Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli okul öncesi eğitim programının hedeflediği eğitim vizyonunu doğrudan sınıflara taşımak amacıyla öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına rehberlik edecek 8 öğretmen kılavuz kitabı hazırlandı.

Kılavuz kitaplar, Türkçe, matematik, fen, sosyal, sanat, müzik, hareket ve sağlık alanlarıyla sosyal duygusal öğrenme becerileri ve değerleri kapsıyor.

Kılavuz kitaplarda programda yer alan "alan becerileri, yaş grubu, kavramsal beceriler, eğilimler, sosyal duygusal öğrenme becerileri, değerler, okuryazarlık becerileri, öğrenme çıktıları ve alt öğrenme çıktıları" ile programın diğer bileşenlerini içeren özgün etkinliklere de yer verildi.

Bu özgün etkinlikler temel alınarak oluşturulan etkinlik havuzu, okul öncesi öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu etkinliklere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Öğretmenler günlük ve aylık planlarını oluşturabilecek

Etkinlik havuzu, okul öncesi öğretmenlerinin günlük ve aylık planlarını hazırlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ele alacakları becerileri ve programlar arası bileşenleri seçtikten sonra "Günlük Plan/Aylık Plan Hazırlama Aracı" ile kendi günlük ve aylık planlarını oluşturabilmelerine imkan tanıyor.

Bu sistem sayesinde hem uygulanan programla uyumlu hem de sınıfın özel ihtiyaçlarına cevap veren özgün planlar hazırlanabilecek.

Ayrıca, öğretmenlerin anahtar kelime arama özelliği kullanılarak etkinliklere doğrudan ulaşmaları da mümkün kılındı.

Öğretmenler, "etkinlik havuzu"na EBA üzerinden erişim sağlayabilecek.???????

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Öncesi Eğitimde Yeni Etkinlik Havuzu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 13:42:27. #7.11#
SON DAKİKA: Okul Öncesi Eğitimde Yeni Etkinlik Havuzu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.