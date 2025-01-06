Okul radyosunda Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı - Son Dakika
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Okul radyosunda Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı

Okul radyosunda Ferdi Tayfur\'un şarkıları çalındı

MANİSA'da, ortaokul bünyesinde öğrenciler tarafından kurulan okul radyosunda, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı.

06.01.2025 15:39  Güncelleme: 15:47
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MANİSA'da, ortaokul bünyesinde öğrenciler tarafından kurulan okul radyosunda, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı. Öğrenciler, öğle arasında çalan şarkılara eşlik etti.

Turgutlu ilçesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu bünyesinde öğrenciler tarafından kurulan Radyo ŞATO, her hafta farklı bir sanatçıyı anarken, bu hafta ise hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur andı. Öğle arasında okulun hoparlöründen Ferdi Tayfur'un 'İçim yanar' ve 'Hatıran yeter' şarkıları çalındı. Öğrenciler de şarkılara eşlik etti.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu Müdürü Mehmet Taşcı, "Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek, kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak, kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak için okulumuzda küçük bir radyo kurduk. Radyo, ŞATO projemiz kapsamında öğrencilerimiz, öğle araları yayın yapıyor. Radyomuzda genellikle Anadolu'muzun bağrından kopmuş, Anadolu'nun çileleriyle, sevinçleriyle harmanlanmış Neşet Ertaş, Barış Manço, Aşık Veysel gibi sanatçılarımızın yayınlarını yapıyoruz. Şarkılarından, türkülerinden çalıyoruz. Öğrencilerimiz hem bunları dinliyorlar hem de onlarla ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Bilindiği üzere de geçen çok büyük bir değerimizi kaybettik. Ferdi Tayfur, Çukurova'dan Anadolu'nun sıcak topraklarından kopmuş gelmiş, çilelerle yoğrulmuş ve Anadolu insanının bütün çilelerini dile getirmiş, yeri gelmiş ağlamış, yeri gelmiş de bizi sevindirmiş bir sanatçımızdı. Bu haftaki Radyo ŞATO konuğumuz rahmetli Ferdi Tayfur Baba oldu. Öğrencilerimiz bu hafta Ferdi Tayfur şarkılarını dinlerken, Ferdi Tayfur hakkında da bilgi sahibi oldular" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Okul radyosunda Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı - Son Dakika

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