Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen okul servisindeki 4 ilkokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.
Yorganlı köyü yolunda bir okul servisinin devrildiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve servisteki 4 öğrencinin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından öğrenciler, tedbir amacıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, hastanede ziyaret ettiği çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Okul Servisi Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?