Okul Servisi Kazası: 12 Yaralı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde servis minibüsünün elektrik direğine çarptığı kazada 12 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü T., önüne çıkan traktöre çarpmamak için kullandığı 55 ALE 703 plakalı okul servisi minibüsüyle ani fren yaptı. Kontrolün kaybolduğu minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.