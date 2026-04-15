Okula Saldırı: Baba Gözaltında

Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.
Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli de gözaltına alındı.
