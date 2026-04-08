Okullarda Milli Takım Marşı Yarışması
Okullarda Milli Takım Marşı Yarışması

08.04.2026 12:50
Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda milli takım için marş yazım yarışması başlatılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağına ilişkin, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza da şunu sordum, 'Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde.' dedi." ifadelerini kullandı.

Tekin, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Eğitimle alakalı bir sendikanın 'Atatürk'e mektup' diye bir kampanya başlatmak istiyoruz diyor. Yusuf Tekin bunu engelliyor? deniliyor. Nedir bu işin aslı?" sorusuna ilişkin Tekin, sendikalarla siyasi partiler arasında formel bir bağ olmadığını, ancak informel bağ bulunduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının belli standartlarının olduğunu ve denetim yapmakla mükellef olduklarını dile getiren Tekin, bakanlığa başvuran hiç kimsenin ideolojisine bakmadıklarını belirtti.

Bakanlığın prensiplerinin ve mevzuatının olduğunu ve bu mevzuat çerçevesinde izin verildiğini belirten Tekin, "O sendika bize protokol talebinde bulunmuş mu, bulunmamış. 'Biz bir yarışma yapmak istiyoruz.' demiş. Bizim arkadaşlarımız, 'Eksiklikler var sizin bize sunduğunuz şeyde. Bunları tamamlarsanız, izin verebiliriz, sağlamazsanız izin veremeyiz.' diye cevap vermiş." diye konuştu.

Bakanlığın söz konusu sendikaya 7 eksiklik bildirdiğini aktaran Tekin, hukuk devleti ilkelerine uyulmadığı takdirde böyle etkinliklere izin verilmeyeceğini ifade etti.

"Daha önce benzeri şeyler oldu. 'LGBT dersi anlatacağız dediler', yaptırmam" diye konuşan Tekin, eğitim-öğretim hakkının sendikal özgürlüklerin üzerinde yer alan bir hak olduğunu, bu hakkı sınırlandıracak eylemin "sendikal özgürlük" şeklinde uygulanamayacağını söyledi.

Atatürk ve laikliğe yönelik rahatsızlık duyduğu yönündeki yorumlara ilişkin soru üzerine Tekin, "Atatürk ve laiklikle ilgili herhangi bir yerde söylediğim herhangi bir olumsuz cümleyi, yaptığım herhangi olumsuz bir şeyi getirin onu tartışalım." dedi.

"Mülakat bitti"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Dünya Kupası'ndaki Türkiye-Avustralya maçı sebebiyle bir gün öne çekilerek 13 Haziran'a alındığını hatırlatan Tekin, sınav sonuçlarının takviminde ise herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Okullarda milli takım için marş yazılmasına yönelik bir yarışma başlatılacağını aktaran Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının da rızasını aldım. Bizim şu anda Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisemiz var ve burada da yaklaşık 20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Aynı şekilde buralarda toplam 3 bin 228 öğretmenimiz var, bunların 1062'si müzik öğretmeni. Müzik öğretmenlerimiz de çok farklı alanlarda kemandan, Türk Halk Müziği, koro eğitiminden, vurmalı çalgılardan, kanun, çello, klasik kemençe gibi. Şimdi dedik ki şöyle bir şey başlatabilir miyiz acaba? Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz? Bir yarışma başlattık. Biz yazacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza da şunu sordum, 'Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.' Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve 'Biz de varız bu işin içerisinde'. dedi. Destek olmak isteyen sanatçılar varsa onlar da 105 güzel sanatlar lisemizin herhangi birine gidebilirler, buna da çok mutlu oluruz."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Akademisinin 13 Nisan'da başlayacağını söyledi.

Mülakat konusunda eleştiriler olduğunu, farklı branşlarda uygulama alanları oluşturduklarını, Milli Eğitim Akademisinde teorik ve uygulamalı eğitimin yaklaşık bir yıllık bir periyoda yayıldığını belirten Tekin, "Mülakat bitti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

