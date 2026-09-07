Okullarda uyum haftası başladı - Son Dakika
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Okullarda uyum haftası başladı

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MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul öncesi, ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftasını başlattı. Program 11 Eylül'e kadar sürecek; velilerden biri idari izinli sayılabilecek.

Okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası, 11 Eylül'e kadar sürecek.

Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için 3 gün olarak uygulanacak.

Uyum eğitimleri kapsamında yaklaşık 1 milyon 57 bin okul öncesi, yaklaşık 1 milyon 306 bin birinci sınıf ve yaklaşık 1 milyon 451 bin 5'inci sınıf öğrencisi okula başladı.

Ankara'daki Şehit Battal İlgün İlkokulu'nda da velileriyle birlikte okula gelen öğrenciler, sınıflarına girerek ilk okul gününün heyecanını yaşadı.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerini kapsayan programlar, eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı.

Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul-aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

Kamuda çalışan velilerden biri, talebi halinde idari izinli sayılacak

Uyum haftası kapsamında, ailelerin de etkin katılımıyla yürütülecek, oyunlarla zenginleştirilmiş ve yaşantıya dayalı programlarla öğrencilerin okula, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve yeni eğitim ortamlarına güvenle uyum sağlaması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde 7-11 Eylül'de öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Uyum haftasıyla başlayacak aile katılımı, "Ailemle Okul Yolu Programı" kapsamında gelişim ve rehberlik çalışmalarıyla eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için ayrı ayrı hazırlanan "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile çocukların aileleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikleri ve okul deneyimlerini kayıt altına almaları, birlikte öğrenmeleri ve eğitim yolculuklarına ilişkin anılar biriktirmeleri sağlanacak.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda uyum haftası başladı - Son Dakika

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