Okulu bırakan oğlunu motive etmek için 5 çocuklu anne üniversite okumaya başladı - Son Dakika
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Okulu bırakan oğlunu motive etmek için 5 çocuklu anne üniversite okumaya başladı

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Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki 5 çocuk annesi Fatma Civan, oğlu okulu bıraktığı için üniversite okumaya başladı ve gençlere örnek olmak istediğini söyledi. Civan, okumanın yaşı olmadığını vurgulayarak, genç kızların mutlaka okumasını ve mesleklerini ellerine almalarını istediğini belirtti. Aynı zamanda usta öğretici olan Civan, kendi branşında ilerlemek ve öğrendiklerini başkalarına da öğretmek istediğini ifade etti.

24.06.2024 09:23
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Okulu bırakan oğlunu motive etmek için 5 çocuklu anne üniversite okumaya başladı

47 yaşındaki Fatma Civan, "Okumanın yaşı yoktur, Ben gençlere örnek olmak istiyorum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki 5 çocuk anne, oğlu okulu bıraktığı için üniversite okumaya başladı ve gençlere örnek olmak istediğini söyledi.

Türkoğlu ilçesi Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik görevi yapan Fatma Civan, oğlu ve diğer gençlere örnek olmak için üniversite okuduğunu söyledi. Civan, "Okumanın kesinlikle yaşı yok. Hangi yaşta olursan ol, ben gençlere örnek olmak istiyorum. Bütün genç kızlarımızın mutlaka okumasını istiyorum. Üniversite okusunlar ve mesleklerini ellerine alsınlar" ifadesini kullandı.

Civan, "Türkoğlu Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğreticilik görevi yapmaktayım. Bundan önce de 16 yıl esnaflık yaptım. Şuan ise hem çalışıyorum hem de üniversite okuyorum. Geleneksel El Sanatları 1.Sınıf öğrencisiyim. Usta öğreticilik hayatında da esnaflık hayatımda da üniversite bana çok şey kattı. Kendi mesleğime fazlasıyla katkısı oldu. Aslında bu sınava girmemenin nedeni benim oğlumdu. Oğlum lise 2'deyken okula bıraktı. Onu iştahlandırmak, motive etmek adına, onun ilerlemesi için beraber sınava girelim diyordum. Beraber aynı okulda sınava gireceğiz diye ben oğluma söz vermiştim. Sırf oğlumu mutlu etmek için sırf hayatı içim ben bu işe kalkıştım" dedi.

Civan, "İyi ki üniversite okuyorum. Okumanın yaşı yoktur. Ben şuan o kadar zorlanıyorum. Kursum var. Bu arada 5 çocuk annesiyim. Aynı zamanda kayınbabam da yanımda. Büyük bir aileyiz. Buna rağmen zorluklarla baş edebiliyorum. Okumanın kesinlikle yaşı yok. Hangi yaşta olursan ol, ben gençlere örnek olmak istiyorum. Bütün genç kızlarımızın mutlaka okumasını istiyorum. Üniversite okusunlar ve mesleklerini ellerine alsınlar. İşimi çok seviyorum. Kendi branşımda ilerlemek istiyorum. Ben öğrendiğim şeyleri başkalarına da öğretmek istiyorum. Kim ne isterse bildiğim her şeyi onlara öğretmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulu bırakan oğlunu motive etmek için 5 çocuklu anne üniversite okumaya başladı - Son Dakika

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