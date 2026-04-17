Okulu Hedef Alan Paylaşım: Genç Tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sanal medyada okulu hedef alan paylaşım yaptığı belirlenen Z.B.A. (19), tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sanal medya üzerinden yapılan tehdit içerikli paylaşım üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Z.B.A.'nın sanal medya hesabından okulu hedef alan paylaşım yaptığı tespit edildi. Ortak çalışma sonucu gözaltına alınan Z.B.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.B.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.