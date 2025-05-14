Okuma Yazma Kursları ile Geleceğe Umutla Bakılıyor - Son Dakika
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Okuma Yazma Kursları ile Geleceğe Umutla Bakılıyor

Van'da okuma yazma kurslarına katılan bireyler, eğitimle hayatlarını değiştirme umudu taşıyor.

14.05.2025 16:23
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Okuma yazma kursları ile geleceğe güvenle bakıyorlar

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde okuma yazma kursuna giden vatandaşlar, geleceğe güvenle bakıyorlar.

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezinde açılan okuma yazma kursuna giden kursiyerler, hayallerini gerçekleştirmek için yıllar sonra ellerine kalem almanın sevincini yaşıyor. Yaşları 30 ile 80 aralığında değişen kursiyerler, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. Farklı nedenlerden dolayı zamanında okuyamadıklarını ifade eden kursiyerler, böyle bir imkanı tekrar kendilerine sunan yetkililere teşekkür ettiler.

Toplum merkezinde 14 farklı alanda kurs açarak bölgedeki vatandaşlara hizmet sunduklarını belirten Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi Müdürü Zehra Günini, kilimden üretim teknolojilerine, bilgisayardan el sanatlarına, dikiş nakıştan Kur'an-ı Kerim'e kadar birbirinden kıymetli birçok kursun yer aldığını söyledi. Okuma yazma kursunun da bunlardan biri olduğunu vurgu yapan Günini, "Kurslara gelen öğrencilerimiz genellikle yetişkin olmakla beraber, okuma yazma hiç bilmeyen belki de gördüğünü anlamayan öğrencilerimiz. Hatice hocamız ile beraber öğrencilerimiz, okuma yazmada kendilerini geliştirerek, okuduğunu anlayarak ve artık yazmaya başlayarak bu şekilde kendilerini ilerletiyorlar. Bizler de okuma yazmaya çok kıymet veriyoruz. Çünkü artık günümüzde her şey okuma yazma ile ilerliyor. Bu konuda kurumumuz birçok öğrenciye ışık tutuyor" dedi.

Özellikle okuma yazma kursuna çok yoğun bir talebin olduğuna dikkat çeken Günini, "Buradaki birçok kesimden hiç okuma yazma görmemiş öğrencilerimiz var. Buraya gelip çok kısa bir sürede okuma yazmaya geçtikleri zaman çok mutlu oluyorlar ve hayatlarında bunu birçok yerde kullanabiliyorlar. Hastaneye gittiklerinde ya da bir fatura geldiğinde bunu anlayabildiklerini, bankaya gittiğinde bankadaki okuma yazma sıkıntılarını çözebildikleri için yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Çok mutlu oluyorlar. Ayrıca sınıf içerisinde hem okuma yazma öğreniyorlar hem de hocaları ile kurdukları güzel aile bağı ile beraber derslerini işliyorlar. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

Daha önce çalışmaktan dolayı okula gidemediğini belirten Kazım Durmuş isimli kursiyer, "Ben daha önce bazı harfleri biliyordum. Ancak okuma yazma bilmediğim için bir yere gittiğimde derdimi anlatamıyordum. Zaten Van'dan gittiğimde Türkçe dahi bilmiyordum. Bir markete gittiğimde ekmeğin adını bile bilmediğim için çok zorluklar çektim. Ama Allah'a şükür öğrendim. Çok güzel bir şey. Artık gittiğim yerlerde yazıları okuyabiliyorum. Okumanın yaşı yoktur. Yeter ki çabalasınlar. Yaş önemli değil. Önemli olan bir şeyleri öğrenmek, bir şeyleri bilmektir. Bir şey bilmedikten sonra yaşın ister 10 olsun ister 70 olsun. Yeter ki çaba göstersinler. İnsanın bilgisi gelişir, insanın ruhu gelişir. İnsan her anlamda bilgi sahibi olur" dedi.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Okuma Yazma Kursları ile Geleceğe Umutla Bakılıyor - Son Dakika

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