Okur Yazar Buluşması, Mayıs Ayı Boyunca İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, edebiyatı odağına alan programıyla okurları yazarlarla bir araya getiriyor. Müze Gazhane ve Kadıköy şubelerinde düzenlenecek Okur Yazar Buluşması kapsamında söyleşi, imza günü ve çocuklara özel atölyeler edebiyatseverleri bekliyor.

İstanbul'un öne çıkan kültür mekanlarından İstanbul Kitapçısı, her yaştan okura yönelik etkinlikleriyle kentin kültür sanat hayatına katkı sunmayı sürdürüyor. Söyleşiler, imza günleri ve çocuklara özel atölyelerden oluşan program, mayıs ayı boyunca okurları farklı yazarlarla bir araya getiriyor.

Programın ilk etkinliği 9 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Kitapçısı Müze Gazhane şubesi T Atölye'de saat 14.00'te başlıyor. Sara Şahinkanat, Anneler Günü'ne özel "Annemin Çantası" kitabı üzerine çocuklara yönelik atölye ve imza günüyle minik okurlarla bir araya geliyor.

Aynı gün saat 15.00'te İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde Murat Meriç'in moderatörlüğünde Gökhan Akçura ile Okur Yazar Buluşması yer alıyor. "Geçmiş Zaman Sesleri" kitabı odağında gerçekleşen söyleşi, imza günüyle devam edecek.

Programın kapanışı, 16 Mayıs Cumartesi günü Kadıköy şubesinde Doğu Yücel ve Hikmet Hükümenoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlikte iki yazar, "Trol" ve "Bu Dünyada Yaşamak" kitapları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek; ardından imza günüyle program devam edecek.

Etkinlik takvimi

İstanbul Kitapçısı Müze Gazhane Şubesi T Atölye

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14.00

İnteraktif Okuma Atölyesi (4-9 yaş)

İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 15.00

Gökhan Akçura ve Murat Meriç ile Okur Yazar Buluşması

16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 15.00

Doğu Yücel ve Hikmet Hükümenoğlu ile Okur Yazar Buluşması