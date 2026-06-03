Okyanus Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, bölgede "aynı özlemleri paylaşanlarla işbirliğinin" hukukun üstünlüğüne dayalı sürdürülebilir okyanuslara ulaşmak için vazgeçilmez olduğunu bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Nippon Vakfı ev sahipliğinde başkent Tokyo'da düzenlenen ilk "Ada Devletleri Okyanus Zirvesi'ne" Pasifik ve Hint Okyanusları ile Karayip Denizi'nde bulunan 30'dan fazla ülkeden hükümet temsilcisi ve sektör liderleri katıldı.

Başbakan Takaiçi, zirvedeki konuşmasında bölgede "aynı özlemleri paylaşanlarla işbirliğinin" hukukun üstünlüğüne dayalı sürdürülebilir okyanuslara ulaşmak için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Takaiçi, aşırı hava olaylarından ve iklim değişikliği kaynaklı yükselen deniz seviyelerinden "muzdarip ülkeleri ve bölgeleri" desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Zirvenin eş başkanı, Pasifik'teki ada ülkesi Palau'nun Cumhurbaşkanı Surangel Whipps de ada ülkelerinin fonlamaya ve işe yarayan teknolojiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, gelecek nesillere umut verecek bir eylem planının oluşturulması çağrısı yaptı.

Deniz koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin ele alındığı zirvede, katılımcı ülkelerin temsilcileri, iklim değişikliğiyle bağlantılı afetlerin ve biyoçeşitlilik kaybının giderek artan etkileri konusunda kaygılarını dile getirdi.

4 Haziran'da sona erecek zirve sonunda imzalanacak ortak sonuç bildirgesinin, kasımda Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) ele alınması bekleniyor.