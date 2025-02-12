Olağan Hikaye Dergisi'nin 27. Sayısı Çıktı

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikaye dergisi, 27. sayısında "Geçiş Dönemi Hikayeciliği" dosyasını okurla buluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre dosya, temel metinlere yeni bakışlar sunarak gözardı edilmiş hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Yeni sayıda dosya metinlerinin yanı sıra özgün hikayeler, incelemeler, soruşturmalar, analizler ve diyaloglar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derginin genel yayın yönetmeni Yunus Emre Özsaray, "Dün Bugün Yarın" başlıklı sunuş yazısında, modern hikayeciliğin temel metinlerini yeniden okuma adına bir dosya hazırladıklarını belirterek, "Edebiyatın her yönünü mercek altına almaya çalışıyoruz. Ne bugüne ne düne takılıp kalmak niyetindeyiz. Dergimizin yükünü sırtlanan arkadaşlarımız önemli bir gayret gösteriyor. Bu sayının hazırlanmasında da ciddi emekleri var. Olağan Hikaye dergisinde, yaptığı işi ciddiye alan, çalışkan bir ekibin bir araya gelmesi, ileride de daha güzel işler yapacaklarının habercisi oluyor." ifadelerini kullandı.

Dosyada Rabia Altuntaş "Bir Geçiş Dönemi Eseri Olarak Muhayyelat", Büşra Çelik "Türk Hikayesinde Bir Araf: Kayıp Hikayenin Peşinde", Merve Çakır "Emin Nihad Bey'in Müsameretname Adlı Eserindeki Kadınlar", Keziban Soylu "Doğunun mu Batının mı Paltosu Edebiyat", Şerife Saliha Bozoklu "Edebiyat Deryasında Bir İnci: Hayalat-ı Dil", Sebahat Meraki "Tanzimat'ın Romeo ve Juliet'i" başlıklı yazıları kaleme aldı.

Derginin şubat-mart sayısında ayrıca Ahmet Şevki Şakalar, Veysel Altuntaş, Fatma R. Çerçi, Hüseyin Kılıç, Fatih Selvi, Kübra Akgün, Selvinaz Taşdemir, Gizem Cevher, Nursultan Taş ve Sena Yığcı'nın hikayeleri okurların beğenisine sunuldu.

Bu yıl yazarlık hayatında 40. yılını kutlayan Cihan Aktaş'la yapılan bir söyleşi de dergide yer alıyor.

Dergi, "tded.org.tr" sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.