Olay yeri inceleme polisleri vatandaşın huzuru için maganda kurşunlarının izini sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, düğün, asker uğurlaması gibi kutlamalarda silahla çevreye ateş eden şüphelileri, geometri ve trigonometriden faydalanıp, gönye, lazer, açıölçer ve metre gibi materyalleri kullanarak yakalıyor.

Vatandaşın huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan polis ekipleri, özellikle yaz aylarında düğün ve asker uğurlaması gibi kutlamalarda silah kullanımının önüne geçmek için de mesai harcıyor.

Alınan önlemlere rağmen bilinçsiz şekilde silah kullanıp havaya ve çevreye ateş eden şüpheliler, olay yeri inceleme polislerince kullanılan bilimsel yöntemlerle tespit ediliyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Abdullah Gökkaya, AA muhabirine, Kayseri'de huzur ve güvenlik oranının yüksek olduğunu söyledi.

Kentteki huzur ortamının bozulmaması için gayret ettiklerini vurgulayan Gökkaya, "Huzur ortamının sağlanmasında Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın'ın payı büyüktür. Yerel ve ulusal basından izlediğimiz ayrıca bizlere birebir verilen emir ve talimatları yakından takip ederek güvenlik hususunda gerekli adımları etkin bir şekilde attıklarını ve kolluk kuvvetlerini en üst düzeyde motive ettiklerini görmekteyiz." dedi.

"Aynı zamanda gönye, lazer, açıölçer, metre kullanırız"

Gökkaya, güvenlik, merak, hobi, meslek, atıcılık, avcılık ve hatıra gibi nedenlerle edinilen silahların bilinçsiz kullanılmaması gerektiğini belirtti.

İnsanların bilinçsiz silah kullanmanın çok tehlikeli olduğunun farkına varması gerektiğini vurgulayan Gökkaya, şöyle konuştu:

"İnsanlar günümüzde düğün, nişan, maç, eğlence ve kutlama olan günlerde havaya ateş edebilmektedir. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüzün özel inceleme alanlarından 'atışın yeniden yapılandırılması' dediğimiz çalışmayla suç failleri tespit edilerek yakalanmasını sağlamaktayız. Temel seviyede, geometri ve trigonometri eğitimi alan uzman personelimiz öncelikli olarak atışın kaynağını tespit ederler. Atış kaynağı, atış yönü ve isabetle birlikte, atış kaynağında bulunabilecek delillerle failleri tespit etmeye çalışırız. Aynı zamanda gönye, lazer, açıölçer, metre kullanırız."

Gökkaya, silah kullanma konusunda, gerekli eğitim ve denetim sağlandığı müddetçe olumsuz sonuçların bertaraf edileceğini dile getirdi.

"Havaya atılan kurşun, hayata sıkılan kurşundur"

İl Emniyet Müdürlüğü olarak meydana gelen olayların çözülmesi için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Gökkaya, şunları kaydetti:

"İnsanlar, havaya ateş ettiklerinde merminin kaybolacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. İnsanlar, havaya ateş ettikleri bir merminin belli bir mesafeden sonra tekrar yere düşüp delici ve parçalayıcı özelliğiyle can ve mal kaybına neden olabileceğini bilmemektedir. Görüldüğü gibi yapmış olduğumuz teknolojik ve teknik çalışmalarla birlikte havaya atılan her kurşunda suç failine ulaşmaktayız. Havaya atılan kurşun, hayata sıkılan kurşundur diyoruz. Bu şekilde havaya atış yapanlar faili meçhul kalacağını zannetmesinler. Yapmış olduğumuz teknolojik ve bilimsel çalışmalarla bu kişileri yakalayarak adalete teslim ediyoruz. Sizlerin mutlu günleri başkalarının acı günleri olmasın."

Gökkaya, Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümünü de kutlayarak devletin bekası, vatandaşın huzuru ve güvenliği için şehit olan meslektaşlarına rahmet diledi.