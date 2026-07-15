Olcay Baykal Hayatını Kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kepez Devlet Hastanesinde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Baykal, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Baykal'ın cenazesinin, Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
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