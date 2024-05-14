Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi - Son Dakika
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Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris\'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini Uzunyalı sahilinde denize bıraktı. Ancak, kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceği ifade edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, denizden numune alacak.

14.05.2024 08:27
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Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris'i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

"SAĞLIK AÇISINDAN ZARARLI OLABİLİR"

Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • sehmus fatih: Marmaris zaten bizim değil bekçiyiz biz. Turistlerin bekçisiyiz. Bayrağımız var orda ancak altında yabancılar yaşıyor biz hizmet ediyoruz onlara . Yaşasın Türkiye 231 12 Yanıtla
    recep balcı: istersen ver parasını turist sana hizmet etsin daha mantıklı sana göre 15 30
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Kül döküldü diye denizden numune almak mı? Ya güldürmeyin insanı :) İlçe sağlık müdürlüğü daha faydalı işlerle uğraşsın. 131 19 Yanıtla
    halil eles: insanları memnun etmek için alicak işte 25 2 Murat Çevre: Almazsa almadı diye reklam ederler alınca sesleri kesildi ?? 11 1
  • H. Bay.: Marmara'dan da alsınlar numune onlarca fabrika var bakalım nasilmis 64 2 Yanıtla
  • Furkan Kaplan: Bir kaç kilo kül kirletmez denizi de, onlarca fabrikanın çöplerin verdiği zararları birde gündem yapsanız! 56 3 Yanıtla
  • Ankara null: basimizda devlet yokki 17 27 Yanıtla
    efe ekmen: başında devlet olmazsa buradan çayını yudumlarken klavye kahramanlığı yapabilir misin tamam çok ciddi sorunlarımız var halkımız her anlamda çok kötü günler geçiriyor ama o kadar da değil şükür etmesini bilmelisin devleti olmayanların halini görüyorsun... 41 14
  • Erdal Sağ: Sorun varsa balıklar düşünsün. 18 11 Yanıtla
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