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Ölenlerin yolu yaşayanları isyan ettirdi

RİZE - Rize'de yeni açılan mezarlık alanı için yapılan yolun kendi yollarının düzenini bozduğunu dile getiren mahalle halkı duruma tepki gösterdi.

Rize Belediyesi tarafından merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesinde 2 bin kişi kapasiteli mezar yeri yapım çalışmaları devam ediyor. Mezarlığa rahat ulaşım için ise yeni bir yol projesi başlatıldı. Başlatılan bu yol çalışması ise mahallede bulunan bir diğer yolu ikiye ayırdı. Yeni yapılan yoldan dolayı mağdur olduklarını iddia eden mahalle sakinleri ise tepki göstererek yollarının biran önce yapılmasını istedi. Yeni açılan yolun kendi yollarını metrelerce aşağıya indirmesi ve bu nedenle en ufak yağmurda çamur olması nedeniyle mahalleye ulaşımın zorlaştığını dile getiren mahalle halkı hastalarını sırtlarında taşımak zorunda olduklarını da iddia etti.

"Burada dağ yarılmış gibi"

Mahalle sakinlerinden Burhan Saygıner, yağmur yağınca yolun komple çamur olduğunu belirterek "Rize Belediyesi aşağıya mezarlık için yer aldı. Burayı aldıktan sonra altyapısından olsun, yolumuzdan olsun bizim buradaki sıkıntılarımız başladı. Resmen burada dağ yarıldı kendisine yolu yaptı. Suyumuzu falan her şeyi patlatmışlar. Burada en büyük sıkıntımız şu, burada 5 tane ev var ve bunların hepsi yaşlı. Biz iki günde bir acile gidiyoruz. Diğer komşumuz şeker hastası onunda durumu iyi değil. Biz yol istedik. Bize denilen kelime şu, mezarlığımız bitsin ondan sonra. Sen önce benim iptal ettiğin yolumu ver. Bizim isyanımız bu. Ben ondan duvar istemiyorum. Geçen Rize'de bir yağmur yağdı. Araba giremedi. Şurada 3 tane komşum annemi sırtında taşıdı. Çocuklar burada okula gidecekler, çamurda mı okula gidecekler? Şimdi Yağlıtaş'tan herhalde ya Andon'a ya da Salarha'ya tünel edeceğiz. Şöyle bir rezillik var mı? Amerika'da seçimler var herhalde oradan yardım isteyeceğiz. Bu kime gidiyorsa ben duvar istemiyorum. Benim yolumu yap" ifadelerini kullandı.

"Canlı insana değil cansız insana daha çok değer veriliyor"

Önceliğin mezarlık olduğunu kendilerinin yolunun önemsenmediği ifade eden Yaşar Kasapoğlu, "Rize Belediyesi canlı insana değil cansız insana daha çok değer veriyor. Öncelik mezarlık diyor. Öncelik insan olur, ölü değil. Rize'de yağmurlar başladı. 1 ay sonra daha çok yağmurlar başlayacak biz burada nereden geçeceğiz. Burayı projelendirilirken yanlış projelendirdiler. Eski yoldan buraya bir köprü atsaydı hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Burayı mıcırladılar, altı batıyor zemin sakat. Yağmurlar başlayınca komalar çökecek. Hiçbir şey tutarlı değil" şeklinde konuştu.