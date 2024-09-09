Ölenlerin yolu yaşayanları isyan ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ölenlerin yolu yaşayanları isyan ettirdi

Rize'de yeni açılan mezarlık alanı için yapılan yolun kendi yollarının düzenini bozduğunu dile getiren mahalle halkı duruma tepki gösterdi. Yeni yapılan yolun kendi yollarını metrelerce aşağıya indirmesi ve bu nedenle en ufak yağmurda çamur olması nedeniyle mahalleye ulaşımın zorlaştığını dile getiren mahalle halkı hastalarını sırtlarında taşımak zorunda olduklarını da iddia etti.

09.09.2024 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölenlerin yolu yaşayanları isyan ettirdi

RİZE - Rize'de yeni açılan mezarlık alanı için yapılan yolun kendi yollarının düzenini bozduğunu dile getiren mahalle halkı duruma tepki gösterdi.

Rize Belediyesi tarafından merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesinde 2 bin kişi kapasiteli mezar yeri yapım çalışmaları devam ediyor. Mezarlığa rahat ulaşım için ise yeni bir yol projesi başlatıldı. Başlatılan bu yol çalışması ise mahallede bulunan bir diğer yolu ikiye ayırdı. Yeni yapılan yoldan dolayı mağdur olduklarını iddia eden mahalle sakinleri ise tepki göstererek yollarının biran önce yapılmasını istedi. Yeni açılan yolun kendi yollarını metrelerce aşağıya indirmesi ve bu nedenle en ufak yağmurda çamur olması nedeniyle mahalleye ulaşımın zorlaştığını dile getiren mahalle halkı hastalarını sırtlarında taşımak zorunda olduklarını da iddia etti.

"Burada dağ yarılmış gibi"

Mahalle sakinlerinden Burhan Saygıner, yağmur yağınca yolun komple çamur olduğunu belirterek "Rize Belediyesi aşağıya mezarlık için yer aldı. Burayı aldıktan sonra altyapısından olsun, yolumuzdan olsun bizim buradaki sıkıntılarımız başladı. Resmen burada dağ yarıldı kendisine yolu yaptı. Suyumuzu falan her şeyi patlatmışlar. Burada en büyük sıkıntımız şu, burada 5 tane ev var ve bunların hepsi yaşlı. Biz iki günde bir acile gidiyoruz. Diğer komşumuz şeker hastası onunda durumu iyi değil. Biz yol istedik. Bize denilen kelime şu, mezarlığımız bitsin ondan sonra. Sen önce benim iptal ettiğin yolumu ver. Bizim isyanımız bu. Ben ondan duvar istemiyorum. Geçen Rize'de bir yağmur yağdı. Araba giremedi. Şurada 3 tane komşum annemi sırtında taşıdı. Çocuklar burada okula gidecekler, çamurda mı okula gidecekler? Şimdi Yağlıtaş'tan herhalde ya Andon'a ya da Salarha'ya tünel edeceğiz. Şöyle bir rezillik var mı? Amerika'da seçimler var herhalde oradan yardım isteyeceğiz. Bu kime gidiyorsa ben duvar istemiyorum. Benim yolumu yap" ifadelerini kullandı.

"Canlı insana değil cansız insana daha çok değer veriliyor"

Önceliğin mezarlık olduğunu kendilerinin yolunun önemsenmediği ifade eden Yaşar Kasapoğlu, "Rize Belediyesi canlı insana değil cansız insana daha çok değer veriyor. Öncelik mezarlık diyor. Öncelik insan olur, ölü değil. Rize'de yağmurlar başladı. 1 ay sonra daha çok yağmurlar başlayacak biz burada nereden geçeceğiz. Burayı projelendirilirken yanlış projelendirdiler. Eski yoldan buraya bir köprü atsaydı hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Burayı mıcırladılar, altı batıyor zemin sakat. Yağmurlar başlayınca komalar çökecek. Hiçbir şey tutarlı değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Ulaşım, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölenlerin yolu yaşayanları isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:22 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kılıçlı yemin“ çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz Erdoğan'dan Kabine sonrası "kılıçlı yemin" çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 23:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Ölenlerin yolu yaşayanları isyan ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement