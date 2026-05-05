Oltu Çayı'nda Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika
05.05.2026 21:20
Oltu Çayı'nda kar erimesi nedeniyle su seviyesi arttı, tarım arazileri için taşkın riski doğdu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın debisi, havaların ısınıp, karların erimesiyle birlikte yükselmeye başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlardaki karın erimesi, çayın su seviyesinin artmasına neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi bulan karın çözülmesiyle birlikte akışta gözle görülür bir artış yaşandığı bildirildi. Su seviyesinin artması, çay çevresinde tarım arazileri bulunan vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Bölge halkı, karların hızlı erimesi halinde taşkın riskinin artabileceğine dikkat çekti.

İlçe sakinlerinden İsmail Hakkı Ekinci, bu yıl kış mevsiminde yoğun kar yağışı görüldüğünü belirterek, "Dağlarda halen ciddi miktarda kar var. Karın yavaş erimesi bizim için iyi, ancak ani erimeler olursa arazilerimiz sel altında kalabilir. Şu anda suyun debisi yüksek olduğu için tarlalarımızı sulayamıyoruz" dedi.

Hakan Bulut ise çaydaki yükselişe dikkat çekerek, "Oltu Çayı coşkun akıyor. Karlar eriyor, inşallah büyük bir felaket yaşanmaz. Herkesin çayırı, tarlası var, umarız sezon sorunsuz geçer" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olası taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

