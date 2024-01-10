Oltu\'da 44 yıllık asma köprü yıkılsın istiyorlar

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşayanlar, Oltu Çayı üzerine kurdukları ve 'Sırat Köprüsü' adını verdikleri 44 yıllık asma köprünün yıkılıp, yerine yenisinin yapılmasını istiyor.

Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde 13 hanenin bulunduğu Hacı mevkisinde yaşayanlar, 1980 yılında kendi imkanları ile Oltu Çayı üzerine 30 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde çelik halatlara bağlı ahşap köprü inşa etti. Bu güne kadar köprüden suya düşen 3 çocuk yaşamını yitirdi. Ayvalık Mahallesi muhtarı Musa Demir, "Mahallemize beton köprü yaptırmak için 5 yıllık görevimde çalmadığım kapı bırakmadım ama yaptıramadık. Biri ikiz olmak üzere, 3 çocuğumuz köprüden suya düşerek yaşamını yitirdi. Bu nedenle adını 'Sırat Köprüsü' koyduk. Köprüden düşüp yaralananlar da oldu. Tek isteğimiz gidip, gelirken ölüm korkusu yaşamamak. Bu köprüden minibüs bile geçiyor. Suyun azgın aktığı zamanlar mahalleden çıkamıyoruz" diye konuştu.

Bundan 10 ve 12 yıl önce 4 yaşındaki ikiz çocukları Fatih ve Fatma ile yeğeni 7 yaşındaki Yunus Emre Demir'in köprüden düşüp yaşamını yitirdiğini ifade eden Turan Demir (57), "Çocuklarımdan birinin cesedini bulamadık. Acımız çok büyük. Köprü bizler için büyük bir sıkıntı. Bir gün araçla geçtiğimizde halat veya tahta kopup bezler de suya düşeceğiz diye çok korkuyoruz. Sağlamlığı tartışılır ama bu köprüyü kullanmaktan başka çaremiz yok. Çünkü mahalleye başka giriş yok. Yetkililer artık sesimizi duysun. Köprüyü sadece mahalle halkı olarak biz kullanmıyoruz. Çevre köylülerinde burada arazileri var onlarda kullanıyor. Artık bu köprüye can vermek istemiyoruz. Düşüp yaralananlar da var" dedi.