Oltu'da gölet taştı... Bahçe ve araziler su altında kaldı - Son Dakika
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Oltu'da gölet taştı... Bahçe ve araziler su altında kaldı

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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde bulunan göletin taşması sonucu onlarca dönüm arazi su altında kaldı. Göletin debisinin yükselmesi sonucu mahalleye ait bahçe ve arazilere su aktı. Can kaybı olmaması sevindirici olsa da arazilerde ciddi tahribat yaşandı.

18.05.2024 11:20
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Oltu'da gölet taştı... Bahçe ve araziler su altında kaldı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde bulunan göletin taşması sonucu onlarca dönüm arazi su altında kaldı.

Derebaşı Mahallesi'nde bulunan gölet son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükseldi. Dere üstünde bulunan göletin taşması sonucu mahalleye ait çok sayıda bahçe ve onlarca arazi sular altında kaldı. Sabah 07.30 sıralarında yaşanan gölet taşkınında can kaybı olmaması sevindirdi.

Mahalle Muhtarı Güngör Yeşilyurt, göletin debisinin yükselmesi sonucu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile adeta patladığını belirterek, "Taşan su dere yatağından bahçe ve arazilere aktı. Şükür can kaybı yaşanmadı. Ama arazilerde ciddi tahribat yaşandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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