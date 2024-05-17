Oltu'da sağanak yarış heyelana neden oldu - Son Dakika
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Oltu'da sağanak yarış heyelana neden oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmur sonrası Sitare Dağı'nda meydana gelen heyelan, dağdan kopan devasa kayaların Kısık Dere Boğazı'nda meraya giden yolu kapamasıyla korku yarattı. Heyelanın evlere zarar vermemesi mahalle sakinlerini sevindirirken, yetkililerden kayaların kaldırılıp yollarının açılmasını talep ettiler.

17.05.2024 22:37
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Oltu'da sağanak yarış heyelana neden oldu

Dağdan kopan dev kaya parçaları korkuttu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmur sonrası Sitare Dağı'nda heyelan oluştu.

Oltu'da etkili olan sağanak yağmur sonrası Sitare Dağı'nda sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile dağın bir kısmında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan devasa kayalar Kısık Dere Boğazı'nda meraya giden yolu kapattı. Oltu'nun Halit Paşa Mahallesi'nde evlere 50 metre uzaklıktaki heyelan mahalle sakinlerini korkuttu. Dağdan kopan kayaların evlere zarar vermemesi mahalle sakinlerini sevindirdi Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, "Sabaha doğru adeta bir afet oldu. Sitare Dağı sanki aşağı doğru geldi. 50 metre ileride evlerimiz var. Bu kayaların bir an önce kaldırılıp meraya giden yolumuz açılmasını istiyoruz. Bu yol hayvanlarımızın meraya giden yolu. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini yetkililerden talep ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Emrah Akyol ise "Dün akşam sabaha karşı aşırı bir gürültü duyduk. Gece olduğu için çok fark edemedik. Sabah geldiğimizde dün yağan yağmurlardan dolayı büyük bir heyelan olduğunu gördük. Dağın bu bölgesi komple aşağı inmiş durumda ve yolu tamamen kapatmış" şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Vehbi Çakmak, "Sabah namazından sonra benim evimle buranın arası 50 metre var. Gürültüye kalkıp manzaratı gördüm ve sonrada muhtara haber verdim şeklinde konuştu. Cemil Cengiz Sabah ise şöyle konuştu, "Büyük bir gürültü duyduk ve çok korktuk. Evimiz uçuyor sandık." Her gün Sitare Dağı'na sabah akşam tırmanan Nizam Kul, "Bu sabah dağa çıkmak için geldiğimde büyü bir gürültü ile dağ uçmaya başladı. ende korkup geri kaçtım sonrada baktığımda dağın yarısının uçtuğunu gördüm" dedi.

Kaynak: İHA

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