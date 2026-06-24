Ölü Deniz Kaplumbağası Kıyıya Vurdu - Son Dakika
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Ölü Deniz Kaplumbağası Kıyıya Vurdu

Ölü Deniz Kaplumbağası Kıyıya Vurdu
24.06.2026 11:33
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İzmir'de ölü yeşil deniz kaplumbağasının vücudunda kesici alet izleri bulundu. Olay inceleniyor.

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nde sol yüzgecine parke taşı bağlanan ve vücudunda kesici alet izi bulunan ölü bir yeşil deniz kaplumbağası, kıyıya vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, " Karşılaştığımız tablo insanlık dışı bir olay" dedi.

Pamucak Sahili'ndeki bir büfede çalışan Ufuk Alaca, dün saat 14.00 sıralarında kıyıda hareketsiz duran bir deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Sol yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü deniz kaplumbağasını kumluk alana çıkaran Alaca, durumu EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi. Pamucak Sahili'ne giden EKODOSD Başkanı Sürücü, yaptığı incelemede 'Chelonia mydas' türü olan yeşil deniz kaplumbağasının vücudunda derin kesici alet izleri tespit etti. Sürücü, olayla ilgili inceleme başlatılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer kurumlara da bilgi verdi.

'BİR ALETLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER'

Karşılaştıkları tablonun insanlık dışı olduğunu vurgulayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler ve daha sonra da yüzgecine bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o kilit taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Kuşadası'nda sağ arka bacağına parke taşı bağlanan bir caretta caretta'yı amatör balıkçılar kurtarmıştı" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Doğa, Son Dakika

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