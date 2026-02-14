Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Aksatıyor

Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 174 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 10, Kars'ta 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.