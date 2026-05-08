Omar'a Saldıran Kazmierczak Suçlamaları Kabul Etti

08.05.2026 09:31
ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat ve Müslüman üyesi Ilhan Omar'a sıvı püskürterek saldıran Anthony J. Kazmierczak, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, 55 yaşındaki Kazmierczak, dün hakim karşısına çıktı.

Kazmierczak, hakkındaki "Omar'a saldırı, karşı koyma, engelleme ve korkutma" suçlamalarını kabul etti.

En fazla 96 ay hapis cezası istemiyle yargılanan Kazmierczak'ın cezasının belli olacağı duruşma için henüz tarih verilmedi.

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, 27 Ocak'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştirdiği sırada, kendisine yaklaşarak sıvı püskürten bir kişi tarafından saldırıya maruz kalmıştı.

ABD polisi, 55 yaşındaki saldırgan Anthony J. Kazmierczak'ın gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıklamıştı.

Yapılan incelemelerde Omar'a sıkılan maddenin, elma sirkesi olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
