Omdurman'daki Pazar Saldırısında Can Kaybı 54

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OMDURMAN, 2 Şubat (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Omdurman'ın Karari bölgesinde bulunan Sabreen Pazarı'na düzenlenen saldırıda hasar gören binanın enkazını kaldırmak için iş makinesi kullanan işçiler, 1 Şubat 2025.

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından cumartesi günü başkent Hartum'un kuzeyindeki Omdurman'da kalabalık bir pazara düzenlenen bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karari bölgesindeki Sabreen Market'e düzenlenen saldırıda 158 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Hartum Devlet Basın Ofisi/ Xinhua aracılığıyla)