Ömer Alptekin\'in kaybolması 5. günde devam ediyor

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'i (25), arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

Karaisalı ilçesinde 31 Mayıs günü Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalardan günlerdir herhangi bir sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, 5'inci gününde, bugün yeniden başladı.