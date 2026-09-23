Ömer Bolat: Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım 294,7 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Bolat: Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım 294,7 milyar dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ömer Bolat: Türkiye\'ye gelen doğrudan yabancı yatırım 294,7 milyar dolara ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin yatırım ortamı ve ABD ile ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2002'den Temmuz 2026'ya kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımın 294,7 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısının ise 2025 itibarıyla 88 bin 771'e yükseldiğini açıkladı.

(NEW YORK) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin yatırım ortamı ve ABD ile ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2002'den Temmuz 2026'ya kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımın 294,7 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısının ise 2025 itibarıyla 88 bin 771'e yükseldiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında DEİK-TAİK ve CITI organizasyonuyla New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konferansta Türkiye ekonomisinin güçlü ve dirençli yapısını, yatırım ortamımızın sunduğu fırsatları ve küresel yatırımcılar açısından Türkiye'nin sahip olduğu stratejik avantajları ele alarak yeni iş birliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdik. 86 milyonluk dinamik iç pazarı, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişimindeki stratejik konumu, Gümrük Birliği ve geniş tercihli ticaret ağı, nitelikli insan kaynağı, güçlü üretim altyapısı ve gelişmiş lojistik imkanlarıyla Türkiye; yatırımcılar için güvenilir ve güçlü bir üretim ve ihracat üssü, küresel büyüme için de güçlü bir bölgesel merkezdir. Türkiye'nin küresel yatırımcılar nezdindeki güçlü konumu, artan doğrudan yatırımlarla da kendisini göstermektedir. 2002'den Temmuz 2026'ya kadar ülkemize gelen toplam doğrudan yabancı yatırım 294,7 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 2025 itibarıyla 88 bin 771'e yükselmiştir.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde de önemli bir ivme yakaladık. 2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan ikili mal ticaretimizi; karşılıklı yatırımlar, üretim ve inovasyon iş birlikleriyle daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Özellikle enerji, yenilenebilir enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, ileri teknolojiler, savunma ve havacılık, otomotiv, kimya, ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere yüksek katma değerli alanlarda Türk ve Amerikan şirketleri için önemli iş birliği imkanları bulunuyor. Türkiye; güçlü üretim ve ihracat kapasitesi, stratejik konumu, yatırımcı dostu yaklaşımı ve küresel değer zincirlerine entegrasyonuyla yeni ekonomik dönemin sunduğu imkanları değerlendirmeye devam edecektir. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve iş dünyalarımız arasındaki bağların derinleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriTicaret BakanıÖmer BolatNew YorkTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
00:18
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 02:55:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Bolat: Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım 294,7 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement