Ömer Bolat: Türkiye\'ye gelen doğrudan yabancı yatırım 294,7 milyar dolara ulaştı

(NEW YORK) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin yatırım ortamı ve ABD ile ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2002'den Temmuz 2026'ya kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımın 294,7 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısının ise 2025 itibarıyla 88 bin 771'e yükseldiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında DEİK-TAİK ve CITI organizasyonuyla New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konferansta Türkiye ekonomisinin güçlü ve dirençli yapısını, yatırım ortamımızın sunduğu fırsatları ve küresel yatırımcılar açısından Türkiye'nin sahip olduğu stratejik avantajları ele alarak yeni iş birliği ve Türkiye'ye yatırım imkanlarını değerlendirdik. 86 milyonluk dinamik iç pazarı, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişimindeki stratejik konumu, Gümrük Birliği ve geniş tercihli ticaret ağı, nitelikli insan kaynağı, güçlü üretim altyapısı ve gelişmiş lojistik imkanlarıyla Türkiye; yatırımcılar için güvenilir ve güçlü bir üretim ve ihracat üssü, küresel büyüme için de güçlü bir bölgesel merkezdir. Türkiye'nin küresel yatırımcılar nezdindeki güçlü konumu, artan doğrudan yatırımlarla da kendisini göstermektedir. 2002'den Temmuz 2026'ya kadar ülkemize gelen toplam doğrudan yabancı yatırım 294,7 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 2025 itibarıyla 88 bin 771'e yükselmiştir.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde de önemli bir ivme yakaladık. 2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan ikili mal ticaretimizi; karşılıklı yatırımlar, üretim ve inovasyon iş birlikleriyle daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Özellikle enerji, yenilenebilir enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, ileri teknolojiler, savunma ve havacılık, otomotiv, kimya, ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere yüksek katma değerli alanlarda Türk ve Amerikan şirketleri için önemli iş birliği imkanları bulunuyor. Türkiye; güçlü üretim ve ihracat kapasitesi, stratejik konumu, yatırımcı dostu yaklaşımı ve küresel değer zincirlerine entegrasyonuyla yeni ekonomik dönemin sunduğu imkanları değerlendirmeye devam edecektir. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve iş dünyalarımız arasındaki bağların derinleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."