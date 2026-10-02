Ömer Çelik, Kuçuradi için 'insan olma sanatı' vurgulu taziye mesajı yayımladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi 'insan olma sanatı' olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir rehberdi. 'İnsan olma ve insan kalma' hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağ olsun."