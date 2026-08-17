Ömer Çelik'ten 17 Ağustos Mesajı
Ömer Çelik, 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı ve acılarını unutmama vurgusu yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999'da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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