Ömer Çelik'ten Almina Ağaoğlu'na Rahmet Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu için rahmet diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda olan evladımız Almina Ağaoğlu kızımızı kaybettik. Almina canımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.