Ömer Çelik'ten Feribot Kazası Açıklaması
Çelik, Girne açıklarındaki feribot kazasında yolcuların zarar görmemesi için dua ettiklerini ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla."
Kaynak: AA
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