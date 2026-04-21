Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki

21.04.2026 10:17
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarını 'yok hükmünde' olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ndeki açıklamalarına tepki göstererek, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ndeki açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir. Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
