Ömer Faruk Öresin'e Veda - Son Dakika
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Ömer Faruk Öresin'e Veda

24.07.2026 10:31
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nde Ömer Faruk Öresin için emeklilik veda programı düzenlendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde uzun yıllar yöneticilik yapan Ömer Faruk Öresin için emekliliği dolayısıyla veda programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Öresin'e sağlık teşkilatına uzun yıllar boyunca sunduğu özverili hizmetler ve değerli katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Öresin'e emeklilik yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Bildirici, kurum bünyesinde yaptığı çalışmaların her zaman takdirle anılacağını ifade etti.

Programa İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile Öresin'in birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Faruk Öresin'e Veda - Son Dakika

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