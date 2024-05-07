Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi\'nde öğrencilerle buluştu

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide, konservatuvar öğrencileriyle bir araya geldi. Programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tekbilek, müzik serüvenini ve hayat tecrübelerini paylaştı. Ayrıca, 'Çağırayım Mevlam Seni' adlı eseri seslendirdi. Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Tekbilek, açıklamalarında hayat hikayesinin öğrencilere örnek olmasından mutluluk duyduğunu belirtti ve yakında yayımlanacak olan 'Nokta' isimli eserinden bahsetti.

07.05.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide, konservatuvar öğrencileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Tekbilek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Tekbilek, müzik serüvenini, hayat tecrübesini öğrencilerle paylaştı ve "Çağırayım Mevlam Seni" adlı eseri seslendirdi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

"Kendi rengini bulmak önemli"

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tekbilek, tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Hayat hikayem onlara birazcık örnek olduysa ne mutlu bana." diyen Tekbilek, hayatı boyunca müzik ve aldığı "manevi eğitim" sayesinde mutluluğu kendi içinde bulduğunu söyledi.

Tekbilek, insanları teşvik etmenin, "dışarıdaki renklerden evvel kendi rengini bulmanın" önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı, iki yıldır üzerinde çalıştığı "Nokta" isimli eserinin yakında yayımlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Tekbilek, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement