Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi\'nde öğrencilerle buluştu

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Müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide, konservatuvar öğrencileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Tekbilek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Tekbilek, müzik serüvenini, hayat tecrübesini öğrencilerle paylaştı ve "Çağırayım Mevlam Seni" adlı eseri seslendirdi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

"Kendi rengini bulmak önemli"

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tekbilek, tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Hayat hikayem onlara birazcık örnek olduysa ne mutlu bana." diyen Tekbilek, hayatı boyunca müzik ve aldığı "manevi eğitim" sayesinde mutluluğu kendi içinde bulduğunu söyledi.

Tekbilek, insanları teşvik etmenin, "dışarıdaki renklerden evvel kendi rengini bulmanın" önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı, iki yıldır üzerinde çalıştığı "Nokta" isimli eserinin yakında yayımlanacağını bildirdi.