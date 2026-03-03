Ömer Fethi Gürer'den 'İkramiye' Tepkisi: Yandaşa ya da Ranta Rahat Davranılırken, Emekliye Geldi mi Her Konuda Sınırlama Öne Çıkarılıyor" - Son Dakika
Ömer Fethi Gürer'den 'İkramiye' Tepkisi: Yandaşa ya da Ranta Rahat Davranılırken, Emekliye Geldi mi Her Konuda Sınırlama Öne Çıkarılıyor"

03.03.2026 17:30  Güncelleme: 17:59
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliler için bayram ikramiyesinin mutlaka artırılması gerektiğini söyleyerek "Fiyatların artışı emekliyi her konuda etkiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı, yaptığı açıklamada bütçe disiplininden söz etti. Yandaşa ya da ranta yönelik verilenlerde bunlar düşünülmeden rahat davranılırken, emekliye geldi mi her konuda sınırlama öne çıkarılıyor ve böylece büyük bir sıkıntının devamına göz yumuluyor" dedi.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliler için bayram ikramiyesinin mutlaka artırılması gerektiğini söyleyerek "Fiyatların artışı emekliyi her konuda etkiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı, yaptığı açıklamada bütçe disiplininden söz etti. Yandaşa ya da ranta yönelik verilenlerde bunlar düşünülmeden rahat davranılırken, emekliye geldi mi her konuda sınırlama öne çıkarılıyor ve böylece büyük bir sıkıntının devamına göz yumuluyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösteren Gürer, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, Bolu'da gelir düzeyi düşük öğrencilere katkıda bulunmak amacıyla iş insanlarıyla yaptığı toplantılarda onlar için yardım sağlamaya çalıştığı süreçte dün tutuklanarak cezaevine kondu. Bu özünde belediyelerin sosyal yardım anlayışı anlamında yaptığı çalışmaların da önünün kesilmeye çalışıldığı bir döneme işaret ediyor. Esasında tutuklanmayı gerektirmeyecek bir konuda dahi belediye başkanının tutuklanması bu anlamda hem düşündürücü hem dikkat çekici. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın bir an önce tutukluluğun sona ermesini temenni ediyorum" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladığını söyleyen Gürer, "Buna göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüze 3.6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3.4'lük büyüme kaydettiği ve bu anlamda iyi bir gidişten söz edildi. Tarımda ise yüzde 8.8'lik azalma görülüyor ki bu tarımla ilgili bizim bugüne kadar söylediklerimizin verileri yansımış halidir. Bu anlamda Bakan Şimşek'in kişi başına gelirin 18 bin 40 dolara yükseldiği kalıcı refah artışı hedefinin kritik eşik olarak yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025'te dahil olduğumuzu söylemesi de ayrıca düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

"Tarımda meydana gelen kayıplar emeklinin rafta ürün alabilmesini daraltıyor"

Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Gürer, "Ülkemizde 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesine yönelik AK Parti Grup Başkanı yeni gelen torba yasada emeklilerle ilgili bayram ikramiyesi artışının olmadığını ifade etti. Oysa yaratılan beklentide bayram ikramiyelerinin artacağı düşünülüyordu. Bugün bayram ikramiyesinin alım gücü 4 bin lira. Bayram ikramiyesinin mutlaka artırılması gerekiyor. Emeklilerin içinde bulunduğu yaşam koşulları her geçen gün daralıyor. Tarımda meydana gelen kayıplar emeklinin rafta ürün alabilmesini daraltıyor. Fiyatların artışı emekliyi her konuda etkiliyor. Adalet Kalkınma Partisi Grup Başkanı, yaptığı açıklamada bütçe disiplininden söz etti. Yandaşa ya da ranta yönelik verilenlerde bunlar düşünülmeden rahat davranılırken emekliye geldi mi her konuda sınırlama öne çıkarılıyor ve böylece büyük bir sıkıntının devamına göz yumuluyor" diye konuştu.

"Tüm emeklilerin emekli maaşları asgari ücret düzeyine taşınmalıdır"

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla emeklilerin ve asgari ücretlilerin eski alım gücüne göre geriye düştüğünü belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yılbaşından bu yana bir emekli maaşını da 2 bin 500 civarında kayıp oluştu. Böyle olunca 20 bin liraya çıkan emekli maaşı geçen yılın başındaki emekli maaşına doğru geriledi. Alım gücü düştü. Bunun için de emeklinin sıkıntısı daha da artıyor. Kiralar artıyor. Ulaşım giderleri artıyor. Sağlık giderleri artıyor. Bunun yanında eğitim giderleri de artıyor ve en önemlisi gıdadaki artış da devam ediyor. Bu artışın devam etmesiyle ortaya çıkan sorunların mutlak surette görülmesi lazım. Mevcut emekli maaşı geçen yılın başında emekli maaşının alım gücünün gerisine düştü. Yılbaşından beri oluşan enflasyon ile emekli maaşları asgari ücretle de geriye gitti. 2025-26 yılında ortaya çıkan emekli maaşı ve asgari ücret daha cebe girdiğinde alım gücünü yitirdi. Emekli maaşlara esasen aşırı sınırı baz alınarak üzerinde refah payı da eklenerek hesaplansa 30 bin liranın altında olması olası değil. Bugün emekliler açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelire sahip. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2008 yılında çıkardığı kanunla aylık bağlama oranı yüzde 70'ten yüzde 30'lara kadar düşürülmesi emeklinin hak ettiği maaşta önemli bir gerilemeye neden oldu."

Asgari ücret altında emekli maaşı kesinlikle olmamalıdır. Tüm emeklilerin emekli maaşları asgari ücret düzeyine taşınmalıdır. Ayrımsız olarak tüm emekliler için seyyanen zam yapılmalı ve enflasyon karşısında tüm emeklilerin korunmasının yolu açılmalıdır. Farklı dönemde emekli olanlarla ilgili intibak düzenlemesi yıllardır bir beklentidir. Buna yönelik de siyasi iktidar hiç bir adım atmamakta intibak düzenlemesi ile ilgili de bir çalışma yürütülmemektedir. Aynı prim ve gün ile emekli olanlar arasında dahi ücret farklılığının bulunması büyük bir haksızlıktır. Hizmete dayalı intibak düzenlenmesi sağlanmalıdır. İlaç katkı payı kaldırılmalı, emeklilerin sendikalaşmasının önündeki engeller sona erdirilmelidir."

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer'den 'İkramiye' Tepkisi: Yandaşa ya da Ranta Rahat Davranılırken, Emekliye Geldi mi Her Konuda Sınırlama Öne Çıkarılıyor' - Son Dakika

SON DAKİKA: Ömer Fethi Gürer'den 'İkramiye' Tepkisi: Yandaşa ya da Ranta Rahat Davranılırken, Emekliye Geldi mi Her Konuda Sınırlama Öne Çıkarılıyor" - Son Dakika
