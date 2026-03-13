Ömer Günel Gözaltına Alındı... Ali Mahir Başarır: "Ömer Günel'in Siyasi Bir Operasyonun Hedefi Olduğu Apaçık Ortadadır"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in siyasi bir operasyonun hedefi olduğu apaçık ortadadır. AKP adalet kolları yeni bir kumpasa kalkışmıştır. Kuşadası halkı iradesini bu kumpasa feda etmeyecektir" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet çağırır, siyaset baskın yapar. Aydın Cumhuriyet Savcısı bir suç görmedi diye mi İstanbul Adliyesi'ne bağlı savcılar operasyon yapıyor? Yoksa AKP'li bir belediye başkanının sonraki dönemde rakipsiz kalması mı amaçlanıyor? Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in siyasi bir operasyonun hedefi olduğu apaçık ortadadır. AKP adalet kolları yeni bir kumpasa kalkışmıştır. Kuşadası halkı iradesini bu kumpasa feda etmeyecektir."