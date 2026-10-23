Ömer İleri'nin amcası Altan İleri, Rize Hemşin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ömer İleri'nin amcası Altan İleri, Rize Hemşin'de son yolculuğuna uğurlandı

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Ömer İleri\'nin amcası Altan İleri, Rize Hemşin\'de son yolculuğuna uğurlandı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin amcası Altan İleri, Rize'nin Hemşin ilçesinde toprağa verildi. Cenaze, Hemşin Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Yaltkaya köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin vefat eden amcası Altan İleri'nin cenazesi Rize'nin Hemşin ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kaçkar Devlet Hastanesi'nde vefat eden İleri için Hemşin Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İleri'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Yaltkaya köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Hemşin Kaymakamı Murat Karnap, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, belediye başkanları, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Yazıcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ömer İleri'nin amcası Altan İleri, Rize Hemşin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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