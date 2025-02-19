Ömer Uluç'un Yeni Sergisi İstanbul Modern'de

Güncel

Ressam Ömer Uluç'un "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergisi, 21 Mart'ta İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren kapsamlı bir sergiye hazırlanıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Uluç'un "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergisi, 21 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Ömer Uluç'un sanatsal pratiğinde erken dönem örneklerini barındıran 1960'lardan 2010'daki vefatına kadar olan süreçteki üretimlerini bir araya getiren sergi, sanatçının çalışmalarında öne çıkan farklı ifade biçimlerini çeşitli temalar altında izleyicilerin beğenisine sunacak.

Kağıt üzerine desen ve çizimden tuval üzerine akriliğe, kolajdan heykele birçok disiplini içeren sergide, Uluç'un kauçuk, keçe, alüminyum, akrilik levha, PVC ve polyester gibi malzemelerle ürettiği yapıtlar da yer alacak.

Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek'in üstlendiği sergide, 300'ün üzerinde çalışma yer alacak.???????

Sergi, 12 Aralık 2025'e kadar ziyarete açık kalacak.