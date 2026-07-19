Ömerli\'de İş Makinesi Yangını

Mardin'in Ömerli ilçesinde iş makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocakuyu Mahallesi'nde, dün gece park halindeki asfalt distribütörü ve mıcır serici kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, iş makinesi hasar gördü.