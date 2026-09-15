OMÜ\'de Cernek Kuş Halkalama İstasyonu\'nun 25. yılı kutlandı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "EUFLYNET Training School: Basic Skills in Field Ornithology" (Saha Ornitolojisinde Temel Beceri Eğitimi Okulu) uluslararası eğitimi kapsamında, Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'nun 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Programda, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Ornitoloji Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Yakup Sancar ve OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz'un katılımıyla 25. yıl pastası kesildi.

Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği (COST) desteğiyle yürütülen EUFLYNET projesi kapsamında 30 uluslararası araştırmacı ve öğrencinin katıldığı saha ornitolojisi eğitim programında, Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'nun çeyrek asırlık bilimsel başarısı ve bölge biyoçeşitliliğine katkıları vurgulandı.