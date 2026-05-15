OMÜ\'de rüşvet operasyonu: 8 şüpheli adliyede

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan bazı doktorların, medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldıklarını tespit etti. 12 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C. isimli doktorların da olduğu 18 şüpheliyi 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçlamasıyla gözaltına aldı. Rüşvet veren 10 hasta yakını, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. 3'ü profesör, 1'i doçent olmak üzere 4 doktor ile 4 medikal firma çalışan ve sahibi, bugün adliyeye sevk edildi.