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OMÜ'de Yaratıcı Kültür Endüstrileri Projesi Ödül Töreni - Son Dakika
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OMÜ'de Yaratıcı Kültür Endüstrileri Projesi Ödül Töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen 'Yaratıcı Kültür Endüstrileri Genç Girişimcilerle Buluşuyor Projesi' kapsamında ödül töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, projenin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu belirtti. Törende, farklı konularda sunumlar yapıldı ve yarışmada ödüller verildi.

OMÜ\'de Yaratıcı Kültür Endüstrileri Projesi Ödül Töreni
20.12.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:49
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen, "Yaratıcı Kültür Endüstrileri Genç Girişimcilerle Buluşuyor Projesi" kapsamında ödül töreni düzenlendi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İletişim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törendeki konuşmasında, güzel bir projenin uygulandığını söyledi.

Kültür ve iletişimin günümüzde önemli olduğunu, öğrencilerin bu konuda kendilerini geliştirmelerinin önem taşıdığını dile getiren Ünal, "Sadece bu fakülteden mezun olup bir diploma sahibi olmayın, arka planda kendinizi geliştirin. Bu, gelecekte sizler için önemli olacak. Buradan çıkınca da 'Yetenek kapısı'na üye olun. Çünkü size büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programda Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, "Habercilik ve Gazeteciliğin Geleceği", Doç. Dr. Nursel Bolat, "Kısa Film Yapım ve Yönetimi", Doç. Dr. Recep Yılmaz, "Yaratıcı Bir Reklam Olarak Eksiltme Tekniği", Doç. Dr. Tarık Yazar, "Afiş Tasarımı", Dr. Öğretim Üyesi Uğur Kılınç da "Yapay Zeka ve Sinema" konusu sunum yaptı.

Daha sonra, "Geçmişten Günümüze Samsun'un Kültürel Değerleri" konulu yarışmada reklam filmi yapımı, yaratıcı fotoğraf, yazılı haber, kısa film ve afiş tasarımı kategorilerinde ödüller verildi.

Programa OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurhayat Yoloğlu, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nursel Bolat, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Recep Yılmaz, İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Mevlüde Nur Erdem ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Recep Yılmaz, Yavuz Ünal, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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