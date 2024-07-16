OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Günde 250 Hastaya Hizmet - Son Dakika
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OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Günde 250 Hastaya Hizmet

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, günde yaklaşık 250 hastaya hizmet veriyor. Merkezde fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara hizmet sunulurken, hastalar aynı zamanda ilçenin ünlü kaplıcalarından da faydalanabiliyor. Merkezde konaklama imkanı da bulunan hastalar için 19 odada 42 yatak ve termal havuzlar mevcut. Merkez, çevre illerden ve yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

16.07.2024 14:25
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Samsun'un kaplıcalarıyla ünlü Havza ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde günde yaklaşık 250 hasta tedavi görüyor.

OMÜ bünyesinde 2019 yılında kurulan merkezde fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara hizmet sunulurken, hastalar ilçenin sıcaklığı 53 dereceyi bulan kaplıcalarından yararlanma imkanı da buluyor.

Merkezde, konaklamak isteyen misafirler ve tedavi gören hastalar için 19 odada 42 yatak ve termal havuzlar yer alıyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, AA muhabirine, boyun, sırt, bel, kalça, diz ve eklem ağrıları çeken hastaların merkezde şifa bulduğunu anlattı.

Uzman ekiple birlikte günde yaklaşık 250 hastayı merkezde tedavi ettiklerini ifade eden İlhanlı, "Fıtıklar, kireçleme, kemik erimesi, iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmaları da ilgi alanlarımızın içinde. Bunun dışında damar tıkanıklığı olan veya beyin kanaması sonucunda inme ve felç geçirmiş hastalarımızın rehabilitasyonu, omurilik yaralanmasına bağlı olarak felçler, bunun dışında lenfodem ve ortopedik bir kısım hastalıkların tedavileri yine fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir." dedi.

Prof. Dr. İlhanlı, OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Karadeniz Bölgesi'nin tamamından ve İç Anadolu'nun bir kısmında hasta geldiğine işaret ederek, "Tüm çevre il ve ilçelerden hasta kabulümüz mevcut. Sağlık turizmi kapsamında uluslararası hasta kabulü için çalışmalarımız devam etmekte. Ayrıca özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızdan çok yoğun şekilde ilgi görmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Havza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Günde 250 Hastaya Hizmet - Son Dakika

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SON DAKİKA: OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Günde 250 Hastaya Hizmet - Son Dakika
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