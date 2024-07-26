OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu Yeniden Hizmete Açıldı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu, tadilat ve yenilemelerin ardından yeniden hizmete açıldı.

Atakum ilçesi İncesu mevkisinde bulunan OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitenin tüm imkanlarının kurum personeli ve halk tarafından kullanılmasını istediklerini söyledi.

OMÜ'nün Türkiye'deki en fazla milli sporcu barındıran üniversitelerden olduğunu belirten Ünal, "19 Mayıs şehri olan Samsun'un spor ile anılan, spora destek veren bir şehir olması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bize gurur veriyor." dedi.

Rektör Ünal, tesisin onarımını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Açılışın ardından çeşitli yaş kategorilerinde yüzme yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyalarını Rektör Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula ve protokol üyeleri takdim etti.