OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret etti

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar\'ı ziyaret etti

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki üniversite arasında ortak yapılabilecek akademik ve bilimsel çalışmalarla ilgili fikir alışverişi yapıldı. Rektör Ünal, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Evren Yaşar'a teşekkürlerini iletti.

29.02.2024 16:07
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret etti.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozok Evi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette bir araya gelen OMÜ Rektörü Ünal ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar, iki üniversite arasında ortak yapılabilecek akademik ve bilimsel çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Ünal, gösterilen konukseverlik için Prof. Dr. Evren Yaşar'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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