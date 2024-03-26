OMÜ Rektörü Yavuz Ünal'a Özbekistan'da fahri profesörlük unvanı verildi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Sosyal ve Politik Bilimler Enstitüsü (ISFI) tarafından "fahri profesörlük" ünvanı verildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, ISFI'de düzenlenen fahri profesörlük töreninde ISFI Rektörü Dr. Muzaffar Ahmedov Bo'riboyevich'in takdim konuşması ve cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Ahmedov, Özbekistan- Türkiye ilişkilerine önem verdiklerini, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden OMÜ'nün Rektörü Ünal'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, fahri profesörlük beratı ile iki kurum arasındaki bilimsel iş birliği ve birlikteliği güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ünal ise gösterilen teveccühü çok değerli bulduğuna işaret ederek, dost ve kardeş iki ülkenin üniversiteleri arasındaki iş birliğini her alanda desteklemekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Ünal, layık görülen ünvan için Ahmedov ve tüm ISFI yönetimine teşekkür etti.

Tören çerçevesinde iki üniversite arasında değişim ve iş birliği protokolü de imzalandı.

Ziyarete OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da katıldı.