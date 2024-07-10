OMÜ Ziraat Fakültesi'nde 210 Öğrenci Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Güncel

OMÜ Ziraat Fakültesi'nde 210 öğrencinin mezuniyet coşkusu

Ziraat Fakültesi bugüne kadar toplam 7 bin 591 mezun verdi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitimlerini tamamlayan 210 öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı. Ziraat Fakültesi kurulduğu günden bu yana toplam 7 bin 591 mezun verdi.

Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşmalara geçildi. Öğrenciler adına dönem birincisi Gülse Sevil, bir konuşma yaptı.

Akabinde konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Muharrem Özcan, "Fakültemiz 140 akademik ve 54 idari personel ile 9 bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Ziraat Fakültemiz, akademik kadrosunun yetkinliğiyle, ulusal ve uluslararası projeleriyle ülkemizin önde gelen ziraat fakültelerinden bir tanesidir. Bu yetkinlik, fakültemizin uluslararası alanda yaptığı etkinliklerle kendini göstermektedir. Fakültemiz öğrencilerinin bu yönden çok şanslı olduklarını bilmelerini ve bu şansı mezuniyet sonrasında da iyi kullanabilmelerini diliyorum. Halen aktif bin 413 öğrencisi bulunan fakültemiz, bugüne kadar 7 bin 381 ziraat mühendisi yetiştirmenin haklı gururunu taşımaktadır. Bu sayıya, bugün mezun olan 210 öğrencimizi de eklememiz gerekmektedir. Fakültemizde, 25 farklı ülkeden gelen 129 öğrenci de lisans öğrenimi görmektedir. Fakültemiz, lisans yanında lisansüstü öğrenimde de uluslararası öğrencileri mesleki bilgilerle donatmaya çalışmaktadır" dedi.

Türkiye'nin ürün çeşitliliği, verimlilik, üretim kapasitesi ve kalitesiyle küresel tarım ekonomisinde dünyanın en önemli aktörlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Dekan Özcan, "Türkiye, dünya tarım alanları açısından sahip olduğu yüzde 0,8'lik pay ile küresel tarım çıktısının yaklaşık yüzde 1,45'ini üretmekle birlikte bu değeri arttıran ve arttırabilecek potansiyeli olan bir ülkedir. Dünyada tarım ve tarım ekonomisi yönünden en önemli ilk 10 ülke arasında yer alan ülkemizde, yapılacak çok işin olduğunu ve bunların, genç meslektaşlarım olarak sizleri beklediğini önemle hatırlatmak isterim. Genç meslektaşlarım, çalışma yaşamında talep edilen bir mühendis olmada, başlangıçta mezun olduğunuz üniversite ve fakültenin marka değeri belirleyici olmaktadır. Bu noktada şanslı olduğunuzu belirtmekle birlikte, sahip olduğunuz bu marka değerini sizin gayretlerinizle koruyacağınızı belirtmek isterim" diye konuştu.

Dekan Özcan'ın ardından Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Bayzat, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarının ardında fakültede derecelere girenlere ve mezun olan öğrencilere akademisyenler tarafından başarı belgeleri verildi.

Belgelerin takdimi ve edilen yeminin ardından keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyetin coşkusu yaşadı. Mezuniyet törenine öğrencilerin aileleri de katıldı.