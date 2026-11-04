Ömür Gürgen'in 7 bölümlük belgeseli İskilip'teki geleneksel meslekleri kayda alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ömür Gürgen'in 7 bölümlük belgeseli İskilip'teki geleneksel meslekleri kayda alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ömür Gürgen\'in 7 bölümlük belgeseli İskilip\'teki geleneksel meslekleri kayda alıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip Belediyesi, Ömür Gürgen'in yönetmenliğindeki 'Ustadan Çırağa' belgeselinin çekimlerinin başladığını açıkladı. Çırak yetişmemesi nedeniyle yok olma tehlikesi yaşayan geleneksel mesleklerin ustalarını konu alan belgesel, 7 bölüm halinde izleyiciyle buluşacak.

İskilip'te ustaların sürdürdüğü geleneksel meslekler, "Ustadan Çırağa" adlı belgeselle kayıt altına alınıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ömür Gürgen'in yönetmenliğindeki belgeselin çekimleri başladı.

Çırak yetişmemesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleklerin ustalarını konu alan belgeselde ilçede terzilik, bakırcılık, demircilik, bıçakçılık ve ahşap oymacılığı gibi meslekleri yapan ustaların hikayelerine yer veriliyor.

2 Kasım'da başlayan çekimlerin 9 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. Düzenlemelerin yapılmasının ardından belgesel 7 bölüm halinde izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada esnaf kültürünü ve geleneksel el sanatlarını yaşatıyor olması nedeniyle İskilip'in belgesel için seçildiği vurgulandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatBelgeselGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada yeni gelişme Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Neymar’dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
Tarihi kazıda şaşırtan keşif Üzerinde bakın ne yazıyor Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
14:01
Başörtülüleri aşağılamıştı O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
13:59
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:49
Burak Özçivit’in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 14:26:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Ömür Gürgen'in 7 bölümlük belgeseli İskilip'teki geleneksel meslekleri kayda alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android