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Omurga hastası öğrenci evde eğitim alarak öğretmen olma hayalini gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Omurga hastası öğrenci evde eğitim alarak öğretmen olma hayalini gerçekleştiriyor

Adapazarı ilçesinde doğuştan omurga hastası olan 12 yaşındaki Rabia Genç, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için evde eğitim alıyor. Spina Bifida teşhisi konulan Genç, evine gönderilen öğretmenlerden ders alarak başarılı bir şekilde eğitimini sürdürüyor. Konuşma güçlüğü de yaşayan Genç, öğrencilerine okuma yazmayı öğretmek istediğini belirtiyor. Ailesi ve öğretmeni de Genç'in gelişiminden memnun olduklarını ifade ediyor.

Omurga hastası öğrenci evde eğitim alarak öğretmen olma hayalini gerçekleştiriyor
10.01.2024 - 16:03,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğuştan omurga hastası 12 yaşındaki Rabia Genç, öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için eğitimini evinde sürdürüyor.

Anne karnında 3 aylıkken halk arasında "ayrık omurga" olarak da bilinen Spina Bifida teşhisi konulan Genç'in ailesi, çocuklarının eğitim hayatından geri kalmaması için Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu.

Bunun üzerine Şirinevler İlkokulu'na kaydı yapılan Genç, 6 yıldır evine gönderilen öğretmenlerinden ders aldı. Şu anda ortaokul 6. sınıfa geçen Rabia, azmi ve başarısıyla herkesin takdirini kazanıyor.

Konuşma güçlüğü de çeken omurga hastası Genç, öğretmenlik hayaline kavuşmak için sıkı şekilde çalışıyor.

"Öğrencilerime okuma yazma öğretmek istiyorum"

Rabia Genç, AA muhabirine, öğretmen olup öğrencilerine okuma yazmayı öğretmek istediğini söyledi.

Eğitimden çok memnun olduğunu dile getiren anne Dilek Genç de "Devletimizden, okul müdürlerimizden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok faydalı oldu. Bilgisi olmayanlar varsa bu konuda mutlaka müracaat etsinler çünkü çocuklar için çok faydalı süreç oluyor. En azından okul süreçlerini, okuma yazmalarını, eğitimlerini evde tamamlamaya çalışıyorlar." dedi.

Kızında çok güzel gelişimlerin olduğunu aktaran Genç, okuma yazma ve sosyal gelişim sürecinin çok güzel ilerlediğini kaydetti.

Öğretmen Nalan Perihan Karabağ da öğrencisiyle çok uyumlu eğitim süreci geçirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Rabia'nın öğrenmeye hevesli olduğunu anlatan Karabağ, "Önce okuma yazma ağırlıklı çalıştık, şimdi de Matematik dersini halletmeye çalışıyoruz. Aynı frekansı tutturursanız, çocukla iletişim kanalı bulursanız, gerçekten bazı şeyler kolay oluyor. Rabia çok zor şeyler atlatmış; şu an öğrenmenin, okumanın, yazmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anladı, öğrendi. Şimdi zevkle yapıyoruz. Emeğimizin karşılık görmesinden çok mutluyum." diye konuştu.

Şirinevler Ortaokulu Müdürü Kazım Akyol ise devletin eğitim imkanlarını ellerinde olmayan sebeplerden dolayı eğitim yuvalarına ulaşamayan öğrenciler için eve kadar getirdiğini belirterek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Rabia Genç, Adapazarı, Sakarya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Omurga hastası öğrenci evde eğitim alarak öğretmen olma hayalini gerçekleştiriyor - Son Dakika


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